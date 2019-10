Liverpool-Salisburgo, Klopp avverte: “se difendiamo in questo modo, Vardy ci farà almeno cinque gol”

L’allenatore del Liverpool ha parlato dopo il successo in Champions contro il Salisburgo, concentrandosi poi sul prossimo avversario di Premier

Una partita molto simile alle montagne russe, piena di emozioni e colpi di scena, prima del sigillo finale di Salah che ha permesso al Liverpool di battere il Salisburgo 4-3.

Tre gol di vantaggio cancellati in poco meno di mezz’ora dagli austriaci, colpiti poi nel finale dall’egiziano riuscito a togliere le castagne dal fuoco a Jurgen Klopp. Una serata davvero per cuori forti, al termine della quale l’allenatore tedesco ha espresso il proprio punto di vista ai microfoni di BT Sport: “nei primi 30 minuti siamo stati eccezionali. Il Salisburgo, poi, ha cambiato modulo ed abbiamo iniziato a perdere troppi palloni. Questo ci ha causato dei problemi. Ci siamo svegliati solamente dopo aver subito il 3-3. È stata una lezione molto importante per noi da imparare. Il gruppo è difficile, volevamo i tre punti e li abbiamo ottenuti. Tutto è ancora aperto”. Klopp si è poi concentrato sul prossimo impegno di Premier League contro il Leicester, usando il suo solito carico di ironia: “sono sicuro che Brendan Rodgers pensa che se difendiamo come stasera, allora Jamie Vardy ci farà gol almeno cinque volte“.

