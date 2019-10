Liverpool, la sorprendente ‘minaccia’ di Klopp: “siamo pronti a non giocare i quarti di Carabao Cup”

L’allenatore del Liverpool ha commentato il fitto calendario che aspetta i Reds a dicembre, minacciando di non scendere in campo nei quarti di Carabao Cup

Il Liverpool rischia davvero di non avere un attimo di respiro nel prossimo mese di dicembre, considerando che tra Premier League, Mondiale per Club e Carabao Cup ci saranno davvero pochi giorni per riposare.

Una situazione davvero particolare su cui si è soffermato Jurgen Klopp ai microfoni del Daily Mail, svelando di essere disposto anche a non scendere in campo nei quarti di finale della Coppa di Lega se non dovesse trovarsi una data adeguata: “non sono preoccupato, anche se i calendari non li facciamo noi. La FIFA ci ha detto che ci sarà il Mondiale per Club a dicembre e noi andremo in Qatar per giocarlo. La Premier League ci dà le sue date e giocheremo anche quelle. Per quello che riguarda la Carabao Cup, se dovessimo giocarla alle 3 del mattino di Natale non ci presenteremo. Bisognerà trovare una data accettabile per noi. A queste cose bisogna pensarci, se in un calendario una squadra non riesce a giocare tutte le partite, vuol dire che il problema è evidente. Se non si trova una data giusta il nostro avversario passerà il turno

