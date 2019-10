Juventus, i convocati di Maurizio Sarri per la trasferta di Lecce: assente Cristiano Ronaldo

L’allenatore bianconero ha escluso il portoghese dalla lista dei convocati, insieme a Douglas Costa e Ramsey

Cristiano Ronaldo riposa, l’attaccante portoghese non partirà con la squadra per Lecce, dove domani la Juventus affronterà al Via del Mare la formazione di Liverani. L’allenatore bianconero ha deciso di concedere un turno di riposo a CR7, per averlo al massimo della condizione in vista dei prossimi impegni. Fuori dalla lista anche Douglas Costa e Aaron Ramsey, mentre recupera Mattia De Sciglio.

Questa la lista di Maurizio Sarri: 1. Szczesny, 2. De Sciglio, 4. De Ligt, 5. Pjanic, 6. Khedira, 10. Dybala, 12. Alex Sandro, 13. Danilo, 14. Matuidi, 16. Cuadrado, 19. Bonucci, 21. Higuain, 23. Emre Can, 24. Rugani, 25. Rabiot, 28. Demiral, 30. Bentancur, 31. Pinsoglio, 33. Bernardeschi, 35. Olivieri, 36. Han, 77. Buffon

