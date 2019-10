Vela – La Cinquanta: partiti in sei nella sesta edizione della regata

Sesta edizione de La Cinquanta: partiti in 6. Ultimo appuntamento con le regate offshore del Circolo Nautico Santa Margherita

Alle 9.00 di sabato 26 ottobre è partita la sesta edizione de La Cinquanta, ultimo appuntamento con le regate offshore a Caorle, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con Cantina Colli del Soligo, Antal e Astra Yacht.

La giornata si è presentata limpida e calda, con un vento da nord intorno ai sette nodi che ha permesso al Presidente del Comitato di Regata Davide Dalla Rosa di dare una partenza regolare dal tratto di mare antistante la passeggiata di Caorle.

Al via sessanta imbarcazioni dai 6.50 ai 25 metri, per un happening di vela e marineria che conclude una stagione iniziata in aprile con La Ottanta, proseguita a maggio con la Duecento e La Cinquecento, che ha coinvolto nel Trofeo Caorle X2 XTutti 250 imbarcazioni lungo le insidiose acque adriatiche.

Al via le barche più performanti hanno preso il comando della flotta, con in testa un agguerrito Città di Grisolera, il Felci 45 di Franco Daniele in coppia con Cesare Bressan, seguito da Luna per Te, Millenium 40 dello Sporting Club Duevele con Andrea Boscolo alla tattica nella categoria XTutti.

Terza posizione al cancello della Madonna dell’Angelo per Barramundi First 36.7 di Andrea Frighetto, seguito a poche lunghezze da Super Atax, IOR di Marco Bertozzi, Demon-X di Nicola Borgatello-Daniele Lombardo, Enterprise, Solaris 36OD di Paolo Tavian con l’esperto Berti Bruss, Mordilla di Stocco-Boffo, Overwind di Nicola Baccari e Skip Intro, SF3600 del neo campione italiano Offshore X2 Marco Romano in coppia con Paolo Favaro, tornato a gareggiare nelle acque da cui è partita la sua scalata al titolo nazionale.

Partenza conservativa per l’unico Maxi Yacht in regata, lo splendido New Zealand Endeavour, storica imbarcazione vincitrice nel 1993–94 alla Whitbread Round the World Race con Grant Dalton, recuperata e restaurata fedelmente da Ezio Tavasani, che poco dopo il cancello ha virato esprimendo tutta la potenza del mezzo.

Le previsioni meteo per La Cinquanta, illustrate nel corso dello Skipper Meeting tenuto all’International Beach Hotel di Caorle da Andrea Boscolo, raccontano di una regata che nelle ore successive alla partenza dovrebbe essere dominata da temperature gradevoli sia di giorno che di notte, con vento di gradiente debole, che si alternerà alle leggere brezze lungo la costa in orario notturno.

L’arrivo delle prime imbarcazioni è stimato nella tarda serata di oggi sabato 26 ottobre, il tempo limite per la flotta per completare il percorso Caorle-Lignano-Grado e ritorno è fissato a domenica 27 ottobre alle ore 12.00.

Le premiazioni de La Cinquanta e del Trofeo Caorle X2 XTutti 2019 si terranno a novembre, nell’ambito di una serata dedicata alla vela d’altura X2 in programma al Circolo Nautico Santa Margherita.

Info cnsm.org, foto e curiosità pagina Facebook Circolo Nautico Porto Santa Margherita.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE