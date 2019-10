Juventus – L’assenza di Higuain e gli errori bianconeri, Sarri ammette: “sfruttato poco le palle gol”

Maurizio Sarri analizza la vittoria di ieri della Juventus sul Genoa: le parole del tecnico bianconero

Ancora una vittoria di sofferenza per la Juventus, con tanto di critiche e polemiche. I bianconeri hanno trionfato ieri sera contro il Genoa nella decima giornata di Serie A, grazie ad un rigore sul finale trasformato da Cristiano Ronaldo. Non può dunque ritenersi troppo soddisfatto Maurizio Sarri: “abbiamo sfruttato pochissimo le palle gol e sofferto la reazione degli avversari“.

Il tecnico bianconero, secondo il quale non sono mancati gli errori in campo, ha parlato poi anche dell’assenza di Higuain: “per caratteristiche è l’unico che può dare riferimento, gli altri sono atipici, a volte occupiamo poco l’area. Dopo il gol del vantaggio abbiamo subito il ritorno del Genoa, anche se alla fine l’abbiamo rimessa in piedi“.

