Juventus – Sarri con i piedi per terra dopo la vittoria sul Bologna e sull’incontro con Mihajlovic svela: “sono raffreddato e…”

La Juventus sorride allo Stadium: grazie alla reti di Ronaldo e Pjanic i bianconeri hanno mandato al tappeto il Bologna di Mihajlovic, consolidando il loro primo posto in classifica. “Abbiamo fatto bene ma non bisogna gestire le partite, non bisogna gestire i risultati e non bisogna gestire le energie perchè poi ti possono succedere questi episodi negli ultimi minuti. La sensazione è che nel secondo tempo abbiamo mosso la palla più velocemente e che gli avversari arrivassero più in ritardo. Loro hanno speso tanto nel secondo tempo per contenerci“, queste la parole di Sarri dopo la partita.

“Il confine tra palleggiare in maniera produttiva e diventare un po’ superficiali è molto sottile. Per 40 minuti l’abbiamo fatto nella maniera giusta e negli ultimi 5 in maniera errata perdendo alcuni palloni. La strada è quella giusta ma l’abbiamo macchiata con 3-4 erroracci che da fuori hanno dato la sensazione di superficialità. Bisogna far capire alla quadra che il nostro dev’essere un palleggio di sostanza e non fine a se stesso“, ha aggiunto il tecnico bianconero.

Infine non poteva mancare un commento sull’incontro con Mihajlovic: “gli ho parlato da lontano perchè sono raffreddato e non vorrei essere un danno. Vederlo su un campo di calcio e in panchina è una grande gioia“.

