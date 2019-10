Juventus – Pjanic soddisfatto dopo la vittoria sul Bologna: “ci hanno messo in difficoltà, ma abbiamo meritato di vincere”

Pjanic sorride dopo la vittoria di questa sera contro il Bologna: le parole del bosniaco

La Juventus ha conquistato oggi altri 3 preziosi punti, con la quinta vittoria consecutiva. I bianconeri hanno mandato al tappeto il Bologna col punteggio di 2-1 allo Stadium, grazie alle reti di Ronaldo e Pjanic. “Avevo già visto il Bologna, è una squadra ben messa in campo e che ci ha messi in difficoltà. Alla fine, però, abbiamo meritato di vincere. L’importante era mettere assieme dei punti per andare avanti in classifica. Dietro la linea dei loro centrocampisti abbiamo cercato degli spazi, non era facile contro una squadra in forma. Giocare contro il Bologna non è semplice“, ha dichiarato a Daznil bosniaco.

“Noi stiamo giocando bene, ci stiamo perfezionando, ci divertiamo, dobbiamo solo imparare a chiudere prima le partite. Io sono contento dei gol, dell’inizio di stagione e spero di continuare così“, ha concluso.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE