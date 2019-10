Juventus – Sarri al posto di Allegri, Paratici assicura: “nessun punto di rottura, ecco il perchè del cambiamento”

Paratici torna a parlare della decisione di cambiare l’allenatore delal Juventus e sostituire dunque Allegri con Sarri: le parole del dirigente bianconero

Momento di analisi per Fabio Paratici: il Chief Football Officer della Juventus è tornato a parlare della decisione di interrompere la collaborazione con Massimiliano Allegri per dare ai bianconeri una nuova guida, identificata poi in Maurizio Sarri.

“Non è come si vince, i risultati di Allegri sono stati ottimi. Era giunto il momento di cambiare, cinque anni sono tanti nel calcio, eravamo soddisfatti di Allegri, ma era il momento di cambiare per dare stimoli nuovi all’ambiente, ai calciatori, a tutti. Solo questo, nessun punto di rottura“, queste le parole del dirigente della Juventus.

