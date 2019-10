La vittoria di San Siro non basta, Cassano spiazza tutti: “la Juventus non vincerÃ  lo scudetto”

L’ex attaccante barese ha espresso il proprio parere sulla corsa scudetto, ammettendo di vedere favorita l’Inter rispetto alla Juventus

Non è bastata la vittoria di San Siro per convincere Antonio Cassano a puntare sulla Juventus, nonostante la splendida prestazioni fornita dai bianconeri in casa dell’Inter.

L’ex attaccante barese ha sottolineato di vedere favoriti ancora i nerazzurri per lo scudetto, sottolineando come invece gli uomini di Sarri si concentreranno maggiormente sulla Champions League. Una convinzione espressa nel corso della trasmissione Tiki Taka: “l’idea non l’ho cambiata, pensavo ci fosse meno gap tra Juve e Inter, ma hanno dimostrato che sono molto più forti. Ma la Juve punterà molto alla Champions durante la stagione. Io continuo a dire che l’Inter vincerà lo scudetto, la Juve qualitativamente è molto più forte. Il gol di Dybala? Ha calciato molto bene, un po’ incerto Handanovic. Paulo è un buon giocatore, meglio Higuain tutta la vita. In Europa tutti giocano a calcio e ti fanno correre: se vai a Barcellona o a Madrid e lasci giocatori a non correre, prendi una rumba che te la ricordi. Nelle partite normali Barella e Sensi fanno la differenza, in queste partite servono i campioni: possono crescere, ma ci vogliono giocatori di alto livello per queste partite. A Barcellona? L’Inter ha giocato bene, ha creato tanto: ma di là c’era un animale davanti e il 10 che ha inventato la giocata“.

