Juventus – Niente trasporto in ospedale per Higuain: gli aggiornamenti sulle condizioni dell’argentino

Punti di sutura in infermeria per Higuain: non è stato necessario il trasporto in ospedale

Niente ospedale per Higuain: arrivano buone notizie dopo lo scontro terribile col portiere del Lecce Gabriel. Soccorso in campo, l’argentino ha continuato a giocare nell’anticipo di oggi della nona giornata di Serie A, per poi accusare dei capogiri a fine match.

Se in un primo momento, secondo alcune voci, Higuain era in viaggio verso l’ospedale, per sottoporsi a degli accertamenti, è arrivata adesso una notizia rassicuramente. All’argentino sono stati applicati dei punti di sutura sulla ferita in fronte e non è stato necessario il tasporto in ospedale. Il calciatore bianconero tornerà quindi a Torino col resto della squadra, e verrà successivamente sottoposto a degli esami radiologici.

