Juventus – Nedved difende Demiral: “non ha violato il codice etico”

Nedved si schiera dalla parte di Demiral: le parole del vicepresidente dopo il saluto del soldato fatto dal turco insieme ai suoi compagni della Nazionale

La Juventus al fianco di Demiral: Pavel Nedved si è schierato dalla parte del calciatore bianconero dopo il saluto del militare fatto dal turco insieme ai suoi compagni della Nazionale durante le qualificazioni a Euro 2020.

“Il gesto, di per sè forte, non crediamo abbia violato il codice etico. Ho parlato con Demiral, per capire il pensiero del ragazzo su quel gesto. Ognuno ha libertà d’espressione, ma volevamo capire. Dobbiamo aspettare la valutazione degli organismi competenti, ci atterremo alle loro decisioni, ma riteniamo che non ci sia stata violazione del codice etico“, ha dichiarato il vicepresidente bianconero.

