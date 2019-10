Juventus-Lokomotiv Mosca, difesa bianconera distratta: Miranchuk porta in vantaggio i russi e gela lo Stadium [VIDEO]

La Juventus è in svantaggio alla mezz’ora del primo tempo contro la Lokomotiv Mosca, che passa grazie ad Aleksey Miranchuk

La Juventus è clamorosamente in svantaggio all’Allianz Stadium contro la Lokomotiv Mosca, la formazione russa trova il gol dell’1-0 con Aleksey Miranchuk, abile a ribadire in rete una corta respinta di Szczesny su conclusione di Joao Mario. Una rete bellissima quella del giocatore russo, capace di mettere la palla sotto la traversa senza che Bonucci potesse intervenire. Si mette male dunque per i bianconeri, costretti adesso a rimontare il passivo.

