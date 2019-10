Juventus, Nedved non ha dubbi: “Pjanic ha raggiunto la maturità giusta. De Ligt nervoso? No, è un campione”

Il vicepresidente della Juventus ha parlato prima del match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca

Serata di Champions League per la Juventus, che all’Allianz Stadium ospita la Lokomotiv Mosca nella terza giornata del girone. Un’occasione per i bianconeri di allungare in testa alla classifica, avvicinandosi alla qualificazione agli ottavi di finale.

Prima della partita ha parlato Pavel Nedved, soffermatosi ai microfoni di Sky Sport su Pjanic e De Ligt: “Miralem è cresciuto molto, ha sempre fatto partite ad alto livello, ma ora ha raggiunto la maturità giusta, si sente responsabile e importante, prova giocate difficili che gli riescono, è il suo momento. Bentancur è più una mezzala, ma da trequartista sta facendo bene in allenamento e al mister è piaciuto molto negli ultimi minuti con l’Inter, anche in Nazionale ha giocato tante volte in quel ruolo. Però per rendere al meglio sulla trequarti deve migliorare nel tiro in porta, ma secondo me è completo e ha la tecnica giusta per farlo. Per quanto riguarda De Ligt, forse lo vedete nervoso perché vuole fare sempre di più, è un campione in testa come CR7, sono soddisfatto di lui, potrà solo migliorare, perché chiede a se stesso solo grandi cose“.

