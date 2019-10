Juventus-Lokomotiv Mosca, Dybala si scrolla di dosso la negatività: “avevo bisogno di questi due gol”

L’attaccante argentino ha espresso la propria soddisfazione per i due gol che hanno permesso alla Juventus di ribaltare la Lokomotiv Mosca

E’ senza dubbio il protagonista della notte dell’Allianz Stadium, Paulo Dybala ribalta la Lokomotiv Mosca con una doppietta e regala tre punti pesantissimi alla Juventus, al termine di una partita complicatissima.

Intervistato nel post gara ai microfoni di Sky Sport, la Joya ha espresso tutta la propria soddisfazione: “per fortuna è stata una bella partita, personalmente avevo bisogno di questi due gol. Oggi è stata una partita difficile ma si è vista l’esperienza di questa squadra. Se possiamo giocare insieme con Higuain? Adesso che abbiamo vinto possiamo dire di sì. Se finiva 0-1 tutti avrebbero detto di no. Io dico che bisogna lavorare, il mister ha le sue idee in testa. Diamo sempre tutto, non siamo una squadra senza esperienza e voglia. Abbiamo tanta capacità per dimostrare qualcosa in più“.

