Juventus, brutte notizie dal ritiro del Galles: Ramsey costretto a saltare il match con la Slovacchia

Il commissario tecnico del Galles ha rivelato che il centrocampista bianconero non prenderà parte al match con la Slovacchia per un fastidio all’adduttore

Cresce la preoccupazione della Juventus per quanto riguarda le condizioni di Aaron Ramsey, costretto a saltare il match tra Galles e Slovacchia per un fastidio all’adduttore. Il centrocampista bianconero dunque non scenderà in campo nella sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2020, come confermato dal ct Ryan Giggs in conferenza: “speriamo possa recuperare per domenica“. Nel week-end infatti i gallesi giocheranno contro la Croazia a Cardiff, match che potrebbe sancire il ritorno in campo di Ramsey, che non gioca in nazionale dal novembre del 2018.

