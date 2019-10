Juventus, infortunio Higuain: le sue condizioni dopo i controlli al Jmedical

Gonzalo Higuain è stato sottoposto ai controlli medici del caso dopo l’infortunio alla testa rimediato a Lecce: la tac ha dato esito negativo

Sabato pomeriggio complicato per la Juventus al Via del Mare. Nella giornata di ieri i bianconeri sono stati fermati sull’1-1 dal Lecce ed hanno anche perso Gonzalo Higuain per infortunio. La situazione dell’argentino ha destato una certa preoccupazione visto l’infortunio alla testa subito dopo un brutto scontro con il portiere Gabriel. Higuain è stato inizialmente medicato in campo, con una fasciatura che gli ha tamponato la fuoriuscita del sangue, per poi ricevere dei punti di sutura nell’infermeria dello stadio alla fine del match. Tornato a Torino, Higuain si è sottoposto ad una tac presso il Jmedical che, fortunatamente, ha dato esito negativo.

