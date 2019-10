Juventus – Higuain in ospedale, Sarri tranquillizza i fan: “tornerà presto con noi”

Maurizio Sarri rassicura tutti i tifosi bianconeri sulle condizioni di Gonzalo Higuain

Momenti di apprensione dopo la sfida tra Lecce e Juventus, anticipo della nona giornata di Serie A. Gonzalo Higuain è stato trasportato in ospedale a causa dei capogiri accusati a fine partita, dopo il terribile scontro col portiere del Lecce Gabriel.

E’ Maurizio Sarri il primo a dare notizie rassicuranti sull’argentino: “Gonzalo risponde in maniera lucida, penso che tornerà presto con noi. Penso lo porteranno in ospedale per controlli“, queste le parole del tecnico bianconero.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE