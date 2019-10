Juventus, De Ligt esce allo scoperto: “giocando qui ho imparato una lezione importante”

Il difensore della Juventus ha parlato dal ritiro dell’Olanda, tracciando un bilancio dei suoi primi mesi in bianconero

Sono passati pochi mesi dall’arrivo di De Ligt alla Juventus, settimane concitato che hanno catapultato l’olandese al centro dell’universo bianconero. Una sfida nuova e complicata, affrontata inizialmente con il piglio sbagliato, prima di sciogliersi e tranquillizzarsi al fianco di Leonardo Bonucci.

Intervistato nel ritiro dell’Olanda, De Ligt ha ammesso: “l’idea della società era quella di inserirmi gradualmente tra i titolari, poi i piani sono cambiati a causa dell’infortunio di Chiellini. Ovviamente è una cosa fantastica per me, è una grande sfida. La lezione più importante che ho imparato finora alla Juventus è che hai bisogno di fiducia in te stesso. All’inizio, ho notato che ero troppo preoccupato per non commettere errori ed è esattamente quello che non dovresti fare. Non ho mai giocato in quel modo e nelle mie prime settimane ero troppo concentrato su quello. Dopo la partita con l’Atletico ho cercato di riprendermi, volevo tornare ad avere fiducia. Forse ancora alcune cose andranno male, ma almeno so per certo che le cose sono migliori di prima. Da quella partita ho una tendenza al rialzo, e di questo sono felice“.

