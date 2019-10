Juventus – Cristiano Ronaldo lascia il club a fine stagione? La veritÃ  di Paratici

Cristiano Ronaldo pronto a lasciare la Juventus? Il ds bianconero Paratici non ha dubbi, ecco la verità

Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio alla Juventus al termine della stagione 2019/30 di Serie A? Fabio Paratici fa chiarezza: “Ronaldo onorerà il contratto fino alla fine? Sì, penso di sì“, ha affermato ai microfoni Sky. “Ora è molto concentrato per raggiungere gli obiettivi che ha, quindi non credo proprio che possa andare via nè alla fine della stagione nè in seguito“, ha aggiunto il ds bianconero a margine del premio intitolato a Scopigno ad Amatrice. “Noi siamo molto felici di lui e lui è molto felice alla Juve”, ha concluso Paratici.

