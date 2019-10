Juventus, senti Buffon: “Sarri insegna novità dopo 10 anni. Inter? Con Conte è la rivale n°1”

Gianluigi Buffon fa il punto sulla sua ‘seconda’ avventura in bianconero fra le novità di ruolo e le tattiche di Sarri, con l’Inter come rivale numero uno

Nella giornata odierna Gigi Buffon ha ricevuto un importante incarico. Veterano di centinaia di partite, tanto nei club quanto in Nazionale, sempre pronto a metterci la faccia e prendersi le proprie responsabilità, il portiere italiano questa volta scenderà in campo in aiuto dei più bisognosi. L’Onu ha scelto Buffon come Ambasciatore per il World Food Programme, programma che assiste ogni giorno 90 milioni di persone.

Durante la cerimonia d’investitura, Buffon si è dedicato alle domande dei media che, inevitabilmente, sono ricadute anche sulla sfera calcistica. Il portiere bianconero ha elogiato la figura di Maurizio Sarri, soffermandosi anche su quella di Antonio Conte, ex allenatore juventino e ora rivale all’Inter: “è una stagione molto felice, nutrivo qualche dubbio sul nuovo ruolo ma ne ho parlato in famiglia ed ero certo che solo alla Juve poteva diventare una situazione propositiva. Sono contento per l’armonia che sto rivivendo e la stima dei compagni per me è fondamentale. Sarri ha idee molto chiare e riesce a trasferire alla squadra le sue convinzioni. Il gruppo da parte sua ha voglia di apprendere qualcosa di diverso rispetto ai 10 anni passati. I grandi giocatori hanno sempre bisogno di stimoli.

Inter? Conosco bene Conte, il suo modo di insegnare calcio e la voglia di stupire. Per questo la definisco senza il minimo dubbio la rivale numero uno. Ultima in Nazionale a qualificazione raggiunta? Ringrazio il c.t. che è sempre molto attento, è un qualcosa di non dovuto e che non cerco, accetterei con grande piacere ma solo quando smetterò di giocare”.

