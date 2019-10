Juventus-Bologna, Cristiano Ronaldo da record: Agnelli consegna una maglia speciale per i 700 gol

Cristiano Ronaldo celebrato da Andrea Agnelli: il portoghese riceve una maglietta per il record dei 700 gol in carriera

Serata scoppiettante all’Allianz Stadium, dopo un caloroso benvenuto a Sinisa Mihajlovic, gli applausi dei tifosi torinesi sono stati tutti per Cristiano Ronaldo. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha infatti consegnato a CR7 una maglietta speciale, per celebrare il record di 700 reti in carriera dell’attaccante portoghese, raggiunto grazie ai gol segnati con la maglia del Portogallo. “Ronaldo 700”, questa la scritta sulla schiena della maglia del portoghese.

