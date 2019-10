Jeep insieme alla giocatrici della Juventus femminile sulla pista Balocco [GALLERY]

Giornata speciale per la squadra femminile bianconera, che ha testato la gamma Jeep ® al Proving Ground del gruppo FCA. Jeep è un marchio apprezzato dalle donne: il 20% della clientela è femminile e si identifica con i valori del brand

Jeep ® è un marchio sempre più apprezzato dal pubblico femminile e, a ulteriore conferma di questo legame speciale, le campionesse della Juventus Women sono scese in pista oggi a Balocco, nello storico circuito di test del gruppo FCA, per provare i veicoli della gamma di SUV più premiata di sempre. Una giornata all’insegna dell’avventura in 4×4 per la squadra delle bianconere, che hanno provato su strada e in fuoristrada Renegade, Compass, Cherokee, Grand Cherokee e Wrangler, comprese le potenti versioni Trackhawk e SRT, accanto a un gruppo di giornaliste italiane del settore.

A bordo dei SUV Jeep, l’allenatrice Rita Guarino e le atlete bianconere hanno messo da parte le scarpe con i tacchetti per intraprendere avventure ad alta velocità sul circuito in asfalto e affrontare gli impegnativi ostacoli del difficile percorso off-road, sviluppato appositamente per testare le leggendarie performance delle vetture 4×4 del brand.

A bordo di un SUV Jeep è semplice aprire nuove strade

Dopo l’esordio nel Campionato di serie A nel 2017, le campionesse della Juventus Women hanno già conquistato due scudetti, una Coppa Italia e solo lo scorso fine settimana hanno messo a segno il traguardo della Supercoppa Italiana femminile. Questa capacità di intraprendere con sicurezza un percorso di successo e di superare ogni limite le accomuna alla filosofia del marchio Jeep: a soli due anni dall’esordio, le atlete in bianconero hanno tracciato una strada nuova, conquistando ben quattro trofei nazionali.

Gli “scudetti” Jeep: performance commerciali da record

I successi appartengono anche al marchio Jeep: lo scorso settembre è stato il miglior settembre di sempre in Europa con circa 12.000 unità, in continuità con la scia positiva del 2018 che lo ho visto come il brand con la crescita più rapida e più importante tra i tutti i marchi sul mercato. Un trend straordinario che negli cinque ultimi anni ha fruttato a Jeep un aumento dei volumi pari al 330%.

Jeep Wrangler protagonista di “Donnavventura”

Da evidenziare anche come Jeep sia un marchio apprezzato dalle donne. Infatti, questa clientela che oggi supera il 20% degli appassionati fa registrare in alcuni paesi come la Francia risultati ancora più significativi, arrivando a rappresentare il 30% degli acquirenti Jeep. In particolare i modelli Renegade e Compass si confermano i più richiesti dal pubblico femminile in tutta Europa.

Un’ulteriore dimostrazione di come i valori del marchio riescano a intercettare il favore delle donne, che vedono nei SUV Jeep un’estensione della propria personalità e unicità, un mezzo con cui identificarsi e potersi districare nella moltitudine degli impegni quotidiani. Ma anche un compagno di viaggio per intraprendere avventure fuori dai sentieri battuti nella massima sicurezza. Non a caso la leggendaria Wrangler farà parte del cast della nuova stagione di “Donnavventura”: l’icona Jeep sarà protagonista del noto programma televisivo di cui si stanno girando in questi giorni i primi episodi.

Jeep e lo sport: valori condivisi in molte discipline

Il marchio Jeep da sempre ha un forte legame con il mondo dello sport, un’unità di intenti che si traduce nella partnership di successo con Juventus giunta all’ottava stagione e a sette scudetti consecutivi per la squadra bianconera maschile con il marchio sul petto, oltre ai quattro trofei vinti dalla Juventus Women in soli due anni. Ma anche il mondo del surf condivide alcuni dei valori del brand americano, che da cinque anni è partner automobilistico ufficiale ed esclusivo della World Surf League (WSL), e del tour che vede sfidarsi i più grandi campioni delle onde, senza contare la partnership con Wanderlust 108, l’evento di Mindful Triathlon dedicato al mondo del fitness e del benessere che da due anni vede il brand protagonista in alcuni dei principali incontri europei di yoga lifestyle con la disciplina di fitness denominata “Surfset” Yoga.

