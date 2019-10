Italia, la promessa di Leonardo Bonucci: “batteremo la Grecia per i piccoli dell’ospedale Bambino Gesù”

La dolce promessa di Leonardo Bonucci: il difensore azzurro sprona l’Italia al successo sulla Grecia per i bambini dell’ospedale Bambino Gesù

Qualificazione da archiviare, con una motivazione in più. L’Italia si prepara alla sfida contro la Grecia dopo aver fatto visita ai piccoli pazienti dell’ospedale Bambino Gesù, sorridenti alla vista dei giocatori della Nazionale nonostante le difficoltà che vivono quitidianamente in ospedale.

Una situazione che in passato ha vissuto anche Leonardo Bonucci a causa della malattia del figlio. Un momento, quello di ieri, che ha colpito particolarmente il centrale azzurro che, in conferenza stampa, ha promesso la vittoria da dedicare ai bimbi, per donargli forza nella loro battaglia: “abbiamo fatto una promessa ai bambini con cui siamo stati ieri (la visita all’ospedale Bambino Gesù, ndr), per noi sono un esempio, domani l’Italia vincerà anche per loro. Quei momenti ci hanno regalato emozioni forti, contrastanti. Chi ha vissuto quei momenti (il riferimento è alla propria situazione familiare, ndr) sa cosa si prova vivere per giorni dentro certi reparti. Però è anche vero che i bambini sono il sorriso della vita, ci regalano forza e speranza. Ho visto sorridere bambini anche in situazioni difficili, per noi sono un esempio. Noi che ci troviamo davanti a episodi violenti, di fronte all’invidia, dobbiamo prendere esempio da loro. Se ne ho parlato con la mia famiglia? No, in certi momenti è giusto lasciar correre. Auguro a tutti di vincere le proprie battaglie“.

