Italia, Mancini ne perde due in un colpo solo: Chiesa e D’Ambrosio pronti a lasciare il ritiro per infortunio

Il giocatore della Fiorentina e quello dell’Inter lasceranno oggi il ritiro della Nazionale Italiana dopo i problemi accusati ieri

Il sorriso per la qualificazione aritmetica ad Euro 2020 e la smorfia di disappunto per gli infortuni di Federico Chiesa e Danilo D’Ambrosio, che lasceranno oggi il ritiro della Nazionale a causa dei problemi occorsi durante il match vinto contro la Grecia.

L’esterno della Fiorentina ha dovuto lasciare il campo nel primo tempo per un guaio muscolare, obbligando Mancini a sostituirlo con Federico Bernardeschi, andato in gol nella ripresa dopo il rigore di Jorginho. Apprensione anche per il giocatore dell’Inter, che ha concluso la partita con un fastidio al ginocchio, da valutare nelle prossime ore. Sulle condizioni dei due si è espresso nel post gara anche il ct Mancini: “Chiesa ha accusato una fitta, probabilmente tornerà a casa. Stesso discorso per D’Ambrosio“.

