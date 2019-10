Italia-Grecia, Immobile orgoglioso: “tristi quando c’era da prendersi le colpe, adesso festeggiamo”

L’attaccante italiano ha commentato il successo ottenuto dagli azzurri contro la Grecia, valso la qualificazione aritmetica ad Euro 2020

L’Italia è aritmeticamente ad Euro 2020 da prima in classifica, la vittoria degli azzurri sulla Grecia chiude di fatto qualsiasi discorso, permettendo a Mancini e ai suoi ragazzi di festeggiare con tre turni d’anticipo.

Sorrisi e soddisfazione per Ciro Immobile nel post gara: “siamo orgogliosi, soddisfatti davvero, abbiamo festeggiato perché eravamo tristi quando c’era da prendere le colpe, quindi ora siamo all’Europeo da primi con tre partite d’anticipo. C’è solo da essere orgogliosi. Non credo ci sia un problema di numeri 9, abbiamo fatto tanti gol. Stasera non era facile, erano tutti bloccati e chiusi, ringrazio la Curva Nord per il coro, sono contento soprattutto per la gente che ha visto una bella Italia. La visita dal Papa? Sarà emozionante, così come è stata emozionate la visita all’Ospedale dai bambini. Stiamo facendo cose molto belle anche fuori dal campo. Sarà bellissimo, una cosa che non succede tutti i giorni“.

