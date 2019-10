Milan, Pepe Reina mette le cose in chiaro: “si può anche perdere, ma l’anima non deve mancare mai”

Il portiere del Milan ha analizzato il momento negativo della formazione rossonera, esprimendo il proprio personale punto di vista

L’inizio di campionato del Milan non è stato certamente dei migliori, anzi il club rossonero non partiva così male da 81 anni. Due vittorie e quattro sconfitte in sei giornate, con la delicata trasferta di Genova all’orizzonte per provare a raddrizzare una classifica che piange.

A suonare la carica ci ha pensato Pepe Reina, provando a svegliare i propri compagni ai microfoni di Sky Sport: “si può vincere, si può pareggiare e si può perdere. Quello che non ci deve mancare mai è l’anima, il cuore, mettere grinta per 90 minuti e così alla fine della partita ti senti vuoto, che hai lasciato l’anima. Quella è l’unica cosa che non ci possiamo mai recriminare. dobbiamo poterci guardare negli occhi e dire: ‘Ragazzi abbiamo fatto tutto il possibile, siamo in pace con noi stessi’. Quella è l’unica cosa che quando metti il 100% non ti si può recriminare nulla. Poi ovviamente nel mondo del calcio per la gente i risultati contano parecchio, però per noi la base fondamentale deve essere svuotarci dentro al campo”.

