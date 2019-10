Inter, Vidal fa l’occhiolino ai nerazzurri: “il salto di qualità l’ho fatto con Conte, con lui anni bellissimi”

Il centrocampista cileno continua a non trovare spazio nel Barcellona, una situazione che potrebbe fare al caso dell’Inter

Arturo Vidal continua a rimanere ai margini del Barcellona, poca fiducia da parte di Valverde e molte panchine collezionate in stagione, che spingono il cileno sempre più lontano dalla Spagna.

L’obiettivo dell’ex Juve è quello di aumentare il proprio minutaggio, ma risulta sempre più difficile scalare le gerarchie dell’allenatore blaugrana. Per questo motivo sono aumentate nelle ultime settimane le voci di un suo possibile trasferimento all’Inter, indiscrezioni non smentite da Vidal ai microfoni del giornale cileno El Mercurio: “non sono felice, sono stato sempre titolare in carriera ma qui no. Ma sono tranquillo, lavoro per guadagnarmi il posto. Sono scelte dell’allenatore, la mia mentalità è lavorare duro e analizzare i miei errori. Un possibile passaggio all’Inter? Con Conte ho vissuto momenti molto belli, il salto di qualità l’ho fatto con lui. Nel calcio la cosa più importante è la fiducia e quando un allenatore di quel prestigio te la dà migliori tanto”.

