Inter, Lautaro Martinez torna sul ko con la Juventus: “sono forti, lavoriamo per arrivare al loro livello”

L’attaccante nerazzurro ha parlato della sconfitta subita contro la Juventus, ammettendo come l’obiettivo sia quello di arrivare al livello dei bianconeri

La sconfitta subita contro la Juventus è ormai il passato, l’Inter è già ripartita per preparare le prossime sfide in programma, dovendo però fare a meno dei propri nazionali.

Tra questi anche Lautaro Martinez, che ha raggiunto il ritiro dell’Argentina soffermandosi però ai microfoni di Sportmediaset ancora sulla sfida di San Siro: “l’Inter l’anti-Juve? Loro sono molto forti, l’ho detto dopo la partita: lavoreremo per arrivare al loro livello, la sconfitta non deve essere qualcosa di negativo, ma uno stimolo per migliorarsi. Voglio fare bene all’Inter per poter stare qui, giocare con i miei compagni e dare tutto per l’Argentina. Per ora sono concentrato sulla nazionale, della partita con la Juve parleremo quando ci ritroveremo tutti. Analizzeremo insieme gli errori che hanno portato alla sconfitta, ma ci penseremo al ritorno nel club“.

