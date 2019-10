Inter – Marotta ci crede: “ecco cosa ci permetterà di raggiungere i nostri obiettivi”

Marotta soddisfatto dopo l’approvazione del bilancio dell’Inter: le parole dell’ad nerazzurro

Approvato il bilancio dell’Inter: nonostante il conto ancora in rosso la società nerazzurro ha fatto progressi da gigante, regalando soddisfazioni al suo presidente Zhang, e all’ad interista.

“La scelta di un allenatore dalla mentalità vincente e di calibro internazionale come Antonio Conte e la forza di un gruppo unito, con ampia componente italiana, ci permetteranno di raggiungere i nostri obiettivi. Il percorso di crescita dell’Inter in ambito sportivo è stato costruito su basi solide. L’avvio estremamente positivo di questa stagione è sicuramente importante per proseguire con grande fiducia. Il bilancio consolidato del club per la stagione 2018/2019 si conclude in maniera estremamente positiva con il fatturato più alto della nostra storia. Questo garantira’ al club di proseguire nel programma di investimenti nel rafforzamento della squadra, nelle infrastrutture e in tutti gli asset strategici per la crescita della società. Tra questi il progetto per il nuovo San Siro, un progetto di innovazione e progresso, valori che sono nel DNA del nostro Club e della nostra città“, queste le parole di Marotta.

