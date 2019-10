Inter, l’ironia di Lucarelli: “Icardi meglio di Lukaku, ma solo senza Wanda Nara”

Cristiano Lucarelli ironizza sugli attaccanti dell’Inter: Icardi è meglio di Lukaku, ma solo senza l’influenza di Wanda Nara

L’Inter ha iniziato la nuova stagione con grande entusiasmo, generato da un buon inizio di stagione e la verve di Antonio Conte, vero leader carismatico della squadra. A voler trovare un difetto nella squadra, forse da Romelu Lukaku ci si aspettava di più. L’attaccante belga ha segnato solo 3 gol in 7 gare, uno dei quali su rigore: un po’ poco per sostituire Mauro Icardi che, nonostante tutti i problemi dell’ultima stagione, sotto porta è sempre stato una garanzia.

Intervistato ai microfoni di TMW Radio, Cristiano Lucarelli ha risposto con ironia a proposito del confronto fra i due attaccanti: “Icardi scapolo è meglio di Lukaku (scherza, ndr). Fino a qualche anno fa, ha tenuto l’Inter in piedi da solo. Da quando ha dato pieni poteri alla moglie, sapendo che si potevano creare problemi nel gruppo, sono arrivati i problemi. Nel momento in cui fai quella scelta, sai che vai a creare delle turbative. E non è questione di sessismo, perché ci sono ottime procuratrici ma non sono mogli dei giocatori che assistono”.

