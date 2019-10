Inter-Juventus, Marotta affronta da professionista il Derby d’Italia: “non è un’occasione di rivalsa per me”

Marotta con la testa sulle spalle: le parole dell’ad nerazzurro a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Inter e Juventus

E’ iniziato il derby d’Italia: Inter e Juventus sono scesi in campo per quella che si prospetta una grande sfida. A pochi minuti dal fischio d’inizio, Beppe Marotta ha rilaciato un commento ai microfoni Sky: “Conte è il solito: carico e che prepara le partite al massimo. Gara fondamentale non tanto per la classifica quanto per il nostro percorso di crescita, dopo un ruolino di marcia inaspettato sin qui“.

L’ad dellìInter ha poi aggiunto: “la storia non si cancella, entrambi abbiamo avuto una bella esperienza alla Juventus, ma ora siamo all’Inter e dobbiamo riportarla dove merita. Non è un’occasione di rivalsa per me, siamo professionisti. Questa è un’altra storia piena di adrenalina e motivazioni. Siamo contenti di questa cornice, speriamo sia uno spot per tutto il movimento. Sappiamo che è favorita la Juventus ma noi contiamo sulle nostre forze e capacita’. Siamo primi e vogliamo continuare ad esserlo, daremo il massimo“.

