Inter-Juventus, Higuain decisivo: “io in panchina? Decisione del mister, ma quando sono entrato…”

Gonzalo Higuain commenta la vittoria della Juventus sull’Inter nel derby d’Italia: le parole del calciatore argentino

Sono Dybala ed Higuain gli uomini decisivi per la Juventus nel Derby d’Italia: i due calciatori argentini hanno regalato ai bianconeri la vittoria contro l’Inter, che permette alla squadra di Sarri di volare al primo posto in classifica, con un solo punto di vantaggio sui nerazzurri.

“Stasera una grandissima partita della Juventus contro la squadra più solida fino a questo punto. Abbiamo messo grande carattere e determinazione, per fortuna l’abbiamo portata a casa. Io in panchina? E’ una decisione che prende il mister, Dybala ha fatto bene con un gol: io ero fuori, quando sono entrato ho cercato di aiutare la squadra e ci sono riuscito. Provo sempre a fare il massimo. E’ un grande inizio di stagione e dobbiamo stare calmi, ora c’e’ la sosta: vogliamo fare bene in tutte le competizioni“, queste le parole di Higuain ai microfoni Sky dopo la vittoria.

