Inter-Juventus, Higuain decisivo: l’argentino spiazza Handanovic e riporta in vantaggio i bianconeri

Higuain riporta la Juventus in vantaggio nel derby l’Italia: Inter spiazzata

Gonzalo Higuain ancor auna volta decisivo: il calciatore argentino, entrato in campo da pochi minuti, ha sbloccato il derby d’Italia, fermo sull’1-1 dal primo tempo. Higuain, di potenza, è riuscito a spiazzare Handanovic, portando così nuovamente in vantaggio al Juventus sull’Inter. I nerazzurri devono dunque provarle tutte per rimediare e non subire la prima sconfitta stagionale.

2-1 Juve that may just do it only 10 minutes left 🤦‍♂️ #InterJuve #interjuventus pic.twitter.com/MEnJj8Adjz — Dado (@Dado3615) October 6, 2019

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE