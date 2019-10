Inter – Infortunio D’Ambrosio, frattura al dito del piede: l’esito degli esami

Danilo D’Ambrosio si è sottoposto agli esami radiografici post infortunio subito in Nazionale: frattura della falange prossimale del quarto dito del piede destro per il terzino nerazzurro

Brutte notizie in casa Inter, la sosta per le nazionali ha portato con sè qualche acciacco indesiderato. Prima si è fermato Sanchez per un problema alla caviglia, poi è stata la volta di Danilo D’Ambrosio, infortunatosi durante il match fra Italia e Grecia, valevole per la qualificazione ad Euro 2020. Il terzino nerazzurro si è sottoposto in giornata agli esami radiografici che hanno evidenziato una frattura della falange prossimale del quarto dito del piede destro. Le condizioni di D’Ambrosio saranno valutate la prossima settimana per stimare i reali tempi di recupero.

