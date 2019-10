Inter, infortunio per Alexis Sanchez in nazionale: lussazione ai tendini della caviglia per l’attaccane cileno

Infortunio alla caviglia per Alexis Sanchez durante Colombia-Cile: lussazione ai tendini per l’attaccante dell’Inter

La sosta per le nazionali porta con sè una brutta notizia per l’Inter: Alexis Sanchez si è infortunato. L’attaccante nerazzurro è stato costretto ad uscire dal campo durante Colombia-Cile per un problema alla caviglia, per il quale è stato autorizzato a tornare in Italia al fine di sottoporsi agli adeguati controlli medici del caso.

“Lo staff medico della nazionale cilena – si legge sul sito della Federazione cilena – comunica che il giocatore Alexis Sanchez ha riportato nella seconda metà della partita con la Colombia la lussazione dei tendini peroneali della caviglia sinistra con interessamento del retinacolo dei flessori, per questo in accordo con lo staff medico della sua squadra è stato liberato dal ritiro della nazionale cilena e rientra a Milano, dove sarà sottoposto a esami di risonanza magnetica e ad ecotomografia dinamica al fine di prendere la migliore decisione terapeutica”.

