Inter, Godin esalta Antonio Conte: “impariamo ogni giorno da lui, ci trasmette idee e passione”

Diego Godin esalta le qualità di Antonio Conte dal ritiro dell’Uruguay: il centrale dell’Inter spende delle belle parole per l’allenatore nerazzurro

Anche dal ritiro delle nazionali, i giocatori dell’Inter non perdono occasione per esaltare le qualità di Antonio Conte. Il nuovo allenatore nerazzurro ha portato una ventata d’entusiasmo in tutto l’ambiente, lavorando egregiamente sia sull’aspetto mentale che su quello tattico. Anche un veterano come Diego Godin ne è rimasto sorpreso: “con Conte impariamo giorno dopo giorno. E’ un allenatore nuovo per quasi tutti noi, ma siamo ancora nella fase dell’apprendimento, l’allenatore ci sta trasmettendo le sue idee. Ci fa capire come ci si deve comportare durante le gare, ci trasmette la sua passione e le sue idee di calcio. E’ importante quanto la tattica e questo per me è fondamentale. Stiamo capendo tante cose, stiamo imparando tantissimo“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE