Inter-Borussia Dortmund, Conte alza la voce: “siamo ancora vivi, faremo di tutto per tenerci stretta la Champions”

L’allenatore nerazzurro ha analizzato nel post match la vittoria sui tedeschi, chiedendo ai propri giocatori di non montarsi la testa

Prima vittoria in Champions League per l’Inter quest’anno, i nerazzurri superano a San Siro il Borussia Dortmund e si rilanciano in classifica, alimentando le proprie chances di qualificazione agli ottavi.

Una prestazione davvero positiva quella fornita da Lautaro Martinez e compagni, commentata con soddisfazione da Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport: “è stata una partita tattica, loro hanno voluto giocare a specchio a livello di sistema. Siamo stati bravi a cambiarla. Non era semplice anche nella situazione in cui stiamo, quando ci sono un bel po’ di infortuni li puoi pagare. Non è facile giocare contro di loro, a Dortmund sarà dura ma possiamo giocarci la partita. Siamo vivi. Sono importanti queste partite per i ragazzi. Loro l’anno scorso hanno lavorato tanto per arrivare in Champions e fare di tutto per continuare. Sappiamo di non essere favoriti nel gruppo e oggi vincere era l’unico modo per rimanere vivi, in maniera decisa. La partita più difficile è quella di sabato contro il Parma“.

