Borussia Dortmund, assenze pesanti in vista della sfida con l’Inter: out Marco Reus e Paco Alcacer

Il club tedesco arriverà a Milano senza due pedine fondamentali, costrette al forfait per problemi fisici

Il Borussia Dortmund deve fare a meno di due pedine importanti in vista del match di domani contro l’Inter, l’allenatore Favre infatti ha escluso dalla lista dei convocati sia Paco Alcacer che Marco Reus. I due giocatori non sono saliti questa mattina sull’aereo per Milano, per problemi fisici diversi tra loro. Lo spagnolo soffre di un guaio muscolare al polpaccio, mentre l’esterno tedesco è stato colpito da influenza. Insieme a loro è rimasto in Germania anche Marcel Schmelzer, alle prese con un guaio al flessore.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE