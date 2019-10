Inter – Approvato il bilancio, Zhang soddisfatto: “la nuova era è iniziata”

Zhang soddisfatto dopo l’assemblea degli azionisti dell’Inter: le parole del presidente nerazzurro

Si è tenuta oggi l’assemblea degli azionisti dell’Inter, che ha approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2018/19: conti ancor ain rosso, ma fatturato in crescita per i nerazzurri, con ricavi che salgono a più del doppio dei fatturati precedenti all’arrivo di Suning.

“La nuova era dell’Inter è iniziata e il club ha avviato un significativo percorso di crescita per portare l’Inter al top del settore. Con l’impegno di tutti lungo questi tre anni siamo certi di aver posto fondamenta solide, e ora il club ha ottenuto una posizione più alta nel panorama dello sport, grazie al rafforzamento della società. I risultati ottenuti sul campo, gli investimenti e l’espansione del valore del nostro brand sono la prova dell’efficacia del nostro progetto. Milioni di tifosi in tutto il mondo fanno sentire al club il proprio supporto e questo è motivo di grande stimolo per continuare a lavorare con l’obiettivo di essere sempre piu’ innovativi e rivolti al futuro“, ha dichiarato Zhang.

