Napoli – Intervento perfettamente riuscito per Malcuit: i tempi di recupero

Intervento perfettamente riuscito oggi a Roma per Kevin Malcuit: tempi di recupero lunghi per il calciatore francese

Match amaro, per Malcuit, quello contro la Spal della scorsa domenica: il calciatore francese ha rimediato un brutto infortunio che lo ha costretto a sottoporsi oggi ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Operazione perfettamente riuscita, come annunciato dal Napoli in una nota ufficiale: ad operare Malcuit è stato il professor Mariani ed all’intervento era presente anche il responsabile sanitario del Napoli. Tempi di recupero lunghi per il calciatore francese: si parla di circa 5-6 mesi.

