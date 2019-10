Ilaria D’Amico e Buffon, segreti di letto: “Gigi, non ti ho mai detto che la notte…”

Ilaria D’Amico racconta un simpatico aneddoto sul compagno Gigi Buffon: anche la notte, mentre dorme, il portiere bianconero ha il vizio di… parare

Sul palco del Festival dello Sport di Trento sale una delle coppie sportive più famose d’Italia: il portiere della Juventus Gigi Buffon e la giornalista di Sky Ilaria D’Amico. I due hanno subito conquistato il pubblico presente, nonostante un po’ di imbarazzo iniziale che, ricorda un po’ quello delle prime volte che i due, davanti le telecamere, dovevano cercare di mantenere un atteggiamento professionale.

“Mi irrigidiva il fatto di essere il capitano della Nazionale – spiega Buffon – e di farmi intervistare dalla mia compagna. Tu sei stata più brava di me. Eri una giornalista affermata e super partes“. Ilaria D’Amico ha invece rivelato un simpatico aneddoto sul compagno, che anche di notte non smette mai di… parare: “Gigi, non ti ho mai detto che tu la notte pari: ogni tanto mi arrivano delle botte…“, “Sono le parate che non ho mai fatto“, risponde Buffon.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE