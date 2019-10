Icardi, che schiaffo all’Inter: “il PSG è la migliore squadra in cui abbia mai giocato”

Mauro Icardi definisce il PSG la ‘miglior squadra in cui abbia mai giocato’: un duro colpo all’orgoglio dell’Inter

Mauro Icardi sembra essersi finalmente ambientato a Parigi. L’attaccante argentino ha ripagato la fiducia del club parigino segnando 3 gol in 3 partite di Champions League e 4 in altrettante gare di campionato. Dopo la doppietta rifilata nel 4-0 al Marsiglia, la seconda consecutiva dopo quella in Europa al Brugge, Icardi ha rilasciato una decisa dichiarazione d’amore al club transalpino tirando in mezzo, di riflesso, anche l’Inter. Ai microfoni di Canal Plus Maurito ha dichiarato: “il PSG è la squadra più forte per cui ho giocato, mi trovo molto bene qui e c’è una buona chimica con i compagni. Venendo al PSG sapevo che avrei dovuto segnare dei goal. Questo è quello che ho sempre fatto ed è quello che volevo fare qui. Ho giocato con alcuni giocatori davvero fantastici, ma questa è chiaramente la migliore squadra in cui ho giocato“.

