Il solito Ibrahimovic, che stoccata alla Major League Soccer: “se vado via, nessuno si ricorderà che esiste”

Lo svedese ha commentato la sconfitta subita nel derby con i Los Angeles FC, rifilando poi una stoccata all’intero movimento americano

Zlatan Ibrahimovic è così, prendere o lasciare. Umiltà ai minimi termini, personalità e sfrontatezza da vendere. Lo svedese ha dovuto ingoiare nella notte il boccone amaro dell’eliminazione dai playoff MLS, giocando probabilmente l’ultima partita con i Los Angeles Galaxy.

Nel suo futuro potrebbe esserci un ritorno in Europa, anche se qualsiasi discorso adesso sarebbe prematuro. Intanto, l’ex United ha commentato il ko nel derby arrivato contro i LAFC, lanciando poi una stoccata alla Lega americana: “quando giochi, vuoi una ricompensa, oggi abbiamo dato il massimo ma è tutta la stagione che va così. Segniamo due gol e ne prendiamo quattro, in questa maniera è complicato poi riuscire a vincere. Il mio futuro? Per il prossimo anno non lo so ancora. Se resto, sarà un bene per la Mls perché continuerà a essere seguita. Se vado via, nessuno ricorderà che esiste la Mls“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE