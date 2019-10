Finisce l’avventura di Ibrahimovic in MLS, Galaxy eliminati nei playoff: lo svedese adesso è sul mercato

L’attaccane svedese non rinnoverà il contratto con i Galaxy in scadenza il prossimo 31 dicembre, ma è pronto a cominciare una nuova avventura in Europa

L’avventura di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Los Angeles Galaxy è terminata, la formazione dello svedese infatti è stata eliminata dai playoff di MLS, perdendo il derby contro i Los Angeles FC di Carlos Vela per 5-3.

Un gol per lo svedese, che ha chiuso la sua esperienza negli Stati Uniti con 52 gol in due stagioni, un bottino non indifferente per un giocatore di 38 anni. Adesso, il futuro di Zlatan è senza dubbio in Europa, il contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre non verrà rinnovato, dunque resta solo da capire quale sarà la squadra che darà fiducia al bomber di Malmoe. Le offerte non mancano, lui ha ammesso recentemente di poter ancora fare la differenza anche in Serie A, non resta che attendere e capire. Gennaio è vicino, Ibra è sul mercato: ci aspettano mesi caldissimi…

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE