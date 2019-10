Hyundai in campo per il fair play nello sport con #TifoPulito

Hyundai – Main Global Partner e Official Car Partner dell’AS Roma – ha lanciato l’iniziativa #TifoPulito per richiamare l’attenzione sul fair play nello sport e sul rispetto dell’ambiente

28 ottobre 2019 – Hyundai, Main Global Partner e Official Car Partner di AS Roma, ha lanciato l’iniziativa #TifoPulito che punta a richiamare l’attenzione dei tifosi sul fair play nello sport e sul rispetto dell’ambiente. L’aggettivo “pulito” rappresenta infatti l’esatto punto d’incontro tra mobilità e sport. Per questo, in occasione del Match Sponsor Day Roma-Milan, Hyundai ha organizzato una speciale coreografia in Tribuna Tevere invitando i tifosi a sostenere la propria squadra del cuore in modo pulito: sui seggiolini dello stadio il pubblico ha trovato dei cartelli gialli e rossi, realizzati con carta riciclata proveniente da foreste rigenerate e colorati da un’innovativa vernice ecologica che aiuta a contenere lo smog. A pochi minuti dal fischio d’inizio, mentre al centro del campo il telone #TifoPulito si alzava al cielo, i tifosi hanno alzato e mostrato tutti insieme i cartelloni: con un piccolo gesto, colorando gli spalti di giallo e rosso, oltre undicimila persone hanno promosso il “tifo pulito” e allo stesso tempo dato il proprio contribuito per ripulire l’ambiente.

Il cartello ignifugo distribuito sugli spalti elimina le polveri sottili grazie al trattamento CleaR Photocatalytic di TitaC – certificato mediante Norma UNI 11484:2013 – che trasforma le sostanze inquinanti in sali (nitrati di sodio e di calcio) ed anidride carbonica (CO2). Grazie alla fotocatalisi, si raggiungono percentuali di abbattimento dell’86% di NO e del 60% di NOx (considerando una superficie di 90 cm2, una temperatura di 27,5 °C e un’umidità del 40%).

Visti i livelli di inquinamento in molte città, il passaggio alle alimentazioni alternative è ormai un processo irreversibile. Grazie alla sua ampia e unica gamma green, celebrata con la campagna #NextAwaits, Hyundai ha da tempo iniziato questo cambiamento e offre già oggi una gamma unica di auto ibride, plug-in, elettriche e a idrogeno, dando la possibilità di guidare modelli a zero o basse emissioni rispettando l’ambiente. Più persone guidano green e più sarà possibile fare la differenza. La stessa cosa può accadere con i tifosi negli stadi. Anche il tifo ha bisogno di essere più pulito per favorire una sana e genuina cultura della sportività e per sostenere i valori positivi che lo sport accende.

Alla realizzazione della coreografia #TifoPulito ha contribuito anche Kona Electric, il primo SUV compatto a zero emissioni che raggiunge un’autonomia di 449 km (ciclo combinato WLTP): tutti i tifosi hanno potuto ammirare il modello a trazione esclusivamente elettrica, che ha varcato i cancelli dello Stadio Olimpico posizionandosi sotto la Curva Sud per tutta la durata del match.

Le attività di Hyundai con AS Roma puntano a celebrare il ruolo chiave che hanno i tifosi nel supportare la propria squadra del cuore, in linea con il progetto “For the Fans” che Hyundai ha lanciato nella stagione 2018/2019 e che mette i tifosi e la loro passione al centro del palcoscenico. Hyundai è Top Partner di FIFA dal 1999, è stata legata a UEFA per 18 anni fino al 2017 ed oggi è coinvolta in diverse partnership con squadre nazionali e singoli club maschili e femminili tra i quali – oltre all’AS Roma – anche Atletico Madrid, Chelsea e Olympique Lione. L’iniziativa #TifoPulito – sostenuta dall’AS Roma – è stata firmata da Fab, la Fabbrica Creativa, e gestita da Innocean.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE