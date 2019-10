Honda – Svelata la prima immagine della nuova Jazz

Honda ha rilasciato la prima immagine della nuova Jazz che sarà presentata in anteprima mondiale al Motor Show di Tokyo il prossimo 23 ottobre

Interamente progettata con la massima attenzione rivolta al passeggero, la nuova Honda Jazz innalzerà gli standard per quanto riguarda il comfort ed il piacere di guida. Per la prima volta in Europa, la nuova Jazz sarà disponibile soltanto in modalità ibrida, con un avanzato propulsore a due motori in grado di garantire un mix straordinario di elevate prestazioni e consumi eccezionali.

Nello stesso giorno in cui verrà svelata la nuova Jazz al Motor Show di Tokyo, Honda terrà una Conferenza Stampa ad Amsterdam dove verranno divulgate ulteriori informazioni sulla “Visione Elettrica” per il mercato europeo. L’evento sarà trasmesso in streaming il 23 ottobre dalle 12:30, ora italiana, sul canale YouTube Honda Auto Italia www.youtube.com/user/HondaAutoItalia

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE