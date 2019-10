Higuain, un gol per riprendersi la Juventus: “sono tornato determinato a restare”

Gonzalo Higuain firma il primo dei 3 gol con i quali la Juventus batte il Leverkusen: ‘El Pipita’ carico e volenteroso, nonché pronto a restare in bianconero

Gonzalo Higuain è tornato alla Juventus in punta di piedi, dopo una pessima annata fra Milan e Chelsea. Si è affidato alla cura di Maurizio Sarri, tecnico che sa come farlo rendere al meglio. E i risultati sembrano arrivare. Il primo dei 3 gol con i quali la Juventus ha liquidato il Bayer Leverkusen porta il nome del ‘Pipita’ che nel post gara si dice pronto a lottare per restare: “una partita importante, dopo il pareggio a Madrid dovevamo vincere per avvicinarci alla qualificazione. Grande partita, con una Juve molto determinata. Sono felice per i tifosi, per i compagni e per il gol, andiamo avanti così. Ritorno in Champions? Sempre bello giocare queste gare e segnare lo è ancora di più. Ora testa a domenica, perchè ci aspetta un’altra battaglia. Futuro? Sono tornato con grande determinazione, voglio stare qui e dimostrare che posso starci. Non mi fermo, l’annata è ancora lunga. Inter-Barcellona? Domani si riposa per la battaglia di domenica. Vogliamo avvicinarci al primo posto e lottare per lo scudetto”.

