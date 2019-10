Euro 2020, Gravina a gamba tesa su Ventura: “facile il girone dell’Italia? Anche con la Svezia lo era…”

Al presidente della FIGC non sono piaciute le parole espresse nei giorni scorsi dall’ex ct Ventura, che ha catalogato come semplice il girone dell’Italia nelle qualificazioni ad Euro 2020

Gabriele Gravina si scaglia contro Giampiero Ventura, l’ex ct che recentemente ha catalogato come semplice il girone di qualificazione della Nazionale Italiana ad Euro 2020.

Il numero uno della FIGC non ha gradito le affermazioni dell’attuale allenatore della Salernitana, rispondendogli per le rime: “col senno di poi ha ragione, anche io ero convinto che ci saremmo qualificati contro la Svezia. Nel match in Liechtenstein, Verratti ha corso per tutta la partita. La domanda è: due anni fa, Verratti giocava? Fosse stato per me, avrei allontanato Ventura molto prima dello spareggio con la Svezia. Lo dissi all’epoca e non ero certo l’unico. Non penso che servisse Ancelotti, bastava un traghettatore, con un po’ di rabbia in più“.

