Golf, in Cina va in scena il WGC-HSBC Champions: Francesco Molinari e Andrea Pavan unici azzurri in gara

Con il WGC-HSBC Champions si conclude il ciclo delle quattro gare stagionali del World Golf Championships, ossia il mini circuito mondiale i cui eventi sono secondi solo ai quattro major. Sul percorso dello Sheshan International GC, a Shanghai in Cina (31 ottobre- 3 novembre) due gli azzurri in campo, Francesco Molinari e Andrea Pavan, entrambi vincitori in stagione, il primo sul PGA Tour (Arnold Palmer Invitational) e il romano sull’European Tour (BMW International Open).

Difende il titolo lo statunitense Xander Schauffele, numero nove mondiale, in un contesto che comprende anche altri nove giocatori nella top 20 del world ranking, dove il più in alto è il nordirlandese Rory McIlroy, numero due, teso ad accorciare le distanze dal numero uno, l’americano Brooks Koepka, attualmente fermo ai box per infortunio.

Fari puntati anche sugli inglesi Justin Rose, numero otto, Paul Casey e Tommy Fleetwood, sull’irlandese Shane Lowry, sull’australiano Adam Scott e sugli altri statunitensi Phil Michelson, Tony Finau, Patrick Reed e Kevin Kisner. Possibili protagonisti anche l’austriaco Bernd Wiesberger, vincitore del 76° Open d’Italia e leader della Race To Dubai (money list), il giapponese Hideki Matsuyama, che ha conteso fino all’ultimo il successo a Tiger Woods nello Zozo Championship in Giappone, l’iberico Sergio Garcia, e l’americano Jordan Spieth, se ritrova il passo da tempo perduto.

Francesco Molinari, 43° lo scorso anno in cui poi vinse la Race To Dubai, è alla nona presenza nel torneo, che ha vinto nel 2010 e dove ha ottenuto anche due top ten. Andrea Pavan è alla seconda in un WGC dopo il 22° posto conseguito nel medesimo evento (2018). Sono 78 i partecipanti che si contenderanno, in una competizione senza taglio, un montepremi di 10.250.000 dollari.

Il torneo su GOLFTV – Il WGC-HSBC Champions viene trasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Prima giornata: giovedì 31 ottobre, dalle ore 3 alle ore 9.

