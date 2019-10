Golf – Rory Mcllroy senza mezze misure: “sono stanco e annoiato dall’European Tour”

Rory Mcllory attacca senza mezze misure l’European Tour: il golfista nordirlandese rilascia dichiarazioni che fanno scalpore

“Sono stanco di giocare sull’European Tour con queste credenziali, tra percorsi troppo facili e nessuna penalità per chi infrange le regole. Non credo sia più un buon test“. Si è sfogato così Rory Mcllroy all’indirizzo dell’European Tour. Dichiarazioni che fanno seguito alle polemiche dei mesi scorsi, riguardanti le sue preferenze per il PGA Tour, che gli hanno fatto rischiare lo status di membro dell’Eurotour e la conseguente possibiltà di guidare il Team Europe della Ryder Cup. La frattura adesso appare insanabile…

